Il terzino del Milan Dalot ha rilasciato un’intervista a The Athletic in vista del big match di Europa League contro il Manchester United, soffermandosi anche sull’eliminazione dalla Champions League della Juventus per mano del Porto, sua squadra del cuore: “Era da tanto che non festeggiavo la vittoria del Porto. È stato fantastico. Ero qui, assieme alla mia ragazza. Mia madre stava festeggiando. È stato fantastico per il modo in cui hanno vinto. Sono solo un po’ triste per i tifosi, che non erano allo stadio”.