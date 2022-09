Due gol in Nazionale contro la Repubblica Ceca per rilanciare il suo nome sulle prime pagine dei giornali, così Diogo Dalot ha già messo l'acuto su un inizio di stagione molto interessante. E sembra destinato a diventare presto un uomo mercato considerando che è in scadenza di contratto (anche se il Manchester United dispone di una clausola per rinnovare di un altro anno). Dalot, ex Milan, è sempre ben visto in Italia e i rossoneri ci pensano ancora, senza escludere un investimento in futuro. La priorità del Milan è tutta per Dest che deve convincere il club a esercitare il diritto di riscatto per 20 milioni di euro dal Barcellona, ma gli occhi restano aperti e, come scrive calciomercato.com,