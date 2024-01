'AJAX AD UN PASSO'



LA JUVE 'NON E' CONCRETA'

Mancano poco più di 48 ore al fischio di inizio della prossima sfida di campionato, eppure in casa Juveappena cominciata. Nella giornata di oggi è stata formalizzata la trattativa per Djalò, che è atteso nella prossima settimana a Torino per le visite mediche, così come Adzic, che le effettuerà nella giornata di martedì. Ma i nomi caldi dalle parti della Continassa sono molti e quelli che più degli altri stanno infuocando il tifo bianconero sono quelli di Samardzic ePer il primo si è già raggiunti un'intesa di massima con il giocatore, ora va trovata quella con l'Udinese. Diversa è, invece, la situazione legata all'ex Liverpool, che i bianconeri hanno già contattato negli scorsi giorni, provando a prenderlo in prestito fino a fine stagione. Il desiderio del centrocampista è quello di raggiungere un accordo almeno per i prossimi 18 mesi e i bianconeri stanno lavorando sull'opzione per il prolungamento di un'altra stagione alla scadenza dei primi 6 mesi.però, perchè c'è da registrare, che stando a quanto proviene dalle fonti olandesi sarebbe 'Stando a quanto riportato pochi istanti fa dal portale olandese vi.nl infatti, i Lancieri starebbero definendo i dettagli per un prestito a 18 mesi con il calciatore e ora resta solo da superare l'ostacolo più grande, ovvero, trovare l'accordo con il club arabo dell'Al-Ettifaqcome prossima destinazione, con la Juventus che sarebbe tagliata fuori per via dello stipendio elevato di cui dovrebbe farsi carico e per questo,in questa trattativa. Ora resta solo da capire da che parte penderà l'ago della bilancia.