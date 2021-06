Non solo Cristiano Ronaldo. Anche altri giocatori della Juventus hanno lanciato un messaggio social di augurio per Christian Eriksen, colpito da un malore durante Danimarca-Finlandia ma per fortuna fuori pericolo (tanto che il match è ripreso da pochi minuti). Se Ronaldo ha dedicato al centrocampista danese dell'Inter un bellissimo post, altri bianconeri hanno fatto sentire la propria voce a sostegno di Eriksen, come storia IG. Si tratta di Dejan Kulusevski, "rivale" di Eriksen in quanto svedese, poi Paulo Dybala, Alvaro Morata, Leonardo Bonucci, Nicolò Fagioli, Matthijs De Ligt, Danilo e Weston McKennie. E c'è pure un tweet di Arthur.



Di fronte a vicende come questa non esistono colori.