Tanto si è scritto e tanto si è detto sulla situazione relativa al rinnovo contrattuale di Paulo Dybala, tra dichiarazioni della Joya e repliche della dirigenza bianconera. Ma qual è la situazione attuale? Aiutiamoci con la ricostruzione operata oggi da Sky Sport: Dybala, in scadenza nel 2022, va assolutamente o rinnovato (o eventualmente ceduto) entro la fine di questa stagione per non fargli perdere valore. Il suo agente Jorge Antun rientrerà in Italia dall'Argentina nelle prossime settimane per far partire la trattativa. La volontà del presidente Agnelli sarebbe quella di trattenere Dybala per renderlo il futuro capitano della Juve.