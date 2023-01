Una giornata particolare quella di oggi all'Allianz Stadium, dove laa breve affronterà l'e per la prima gara dell'anno tra le mura amiche. Ieri però, la notizia che ha sconvolto l'intero popolo bianconero: la scomparsa di Gianluca Vialli, che i tifosi non dimenticano. Prima lo striscione all'esterno dello Stadium , ora all'interno dalla curva Sud è partito il coro: "Luca Vialli segna per noi" in ricordo dello storico capitano bianconero scomparso ieri all'età di 58 anni dopo la malattia.