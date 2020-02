'Mani pulite' in Italia ha cambiato accezione. Adesso è simbolo di prudenza, quasi di controllo, perché questi sono tempi di allarmismo e quindi di paura.Ha infettato pure il, a suo modo: quattro giornate di Serie A sono state rinviate nell'ultimo weekend, le prossime si giocheranno con tutta probabilità in stadi vuoti, freddi, in qualche senso necessari.Anche se dalla Francia osservano, evitando i campanelli ma destando ugualmente attenzione. Il bus bloccato alla frontiera è un esempio di occhi aperti, altri ne porteremo noi quest'oggi, mentre raccontiamo il viaggio verso Lione (e la normalità). Cinture allacciate: si parte verso un mercoledì di Champions, andando oltre le paure.9.00 - Si parte! Pronti a raccontarvi il viaggio da Torino a Lione. Seguite tutto attraverso i nostri social.10.15 - Autogrill, traffico e naturalmente persone. Nessun allarme, né allarmismo durante la prima parte del viaggio. La vita scorre tranquilla.11.00 - Alla frontiera, i pullman passano regolarmente. Controlli sui Flixbus.