Arthur fuori per motivi disciplinari: il regista brasiliano salta Venezia-Juventus non per infortunio, ma perché è arrivato in ritardo all'allenamento di ieri mattina, e mister Allegri ha deciso di escluderlo dai convocati. Come ricorda La Stampa, non è la prima volta che Arthur incappa in piccoli guai di questo genere...Ricorderete a fine marzo la violazione delle norme anti-covid vigenti in quel momento, quando Arthur fece serata nella villa di Weston McKennie. Con loro anche Paulo Dybala. I tre giocatori bianconeri furono sospesi per qualche giorno dalla Juve di Pirlo.Mentre recuperava dalla pubalgia, TV3 lo "pizzicò" ad Andorra sullo snowboard. E successivamente alla cessione alla Juve, finì con la Ferrari contro un palo nei pressi di Girona.Non certo un bad boy, ma un ragazzo che non sempre riesce a far filare tutto liscio. E in questi giorni anche i rumors di mercato si stanno infiammando...