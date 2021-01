1









La Juventus sorride. Sotto la pioggia di Marassi i bianconeri hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppe, un 2-0 alla Sampdoria per mandare un messaggio a chi pensava che questa squadra non potesse lottare per lo scudetto. E invece: con una partita contro il Napoli ancora da recuperare la Juve è terza a -7 dal Milan, in campo la mano di Pirlo si sta vedendo e anche contro la Samp Ronaldo e compagni hanno costruito tante azioni da gol. Risate e abbracci, sguardi e sorrisi, sfoglia la gallery per vedere le foto più belle di Sampdoria-Juve.