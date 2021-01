Andrea Pirlo deve sciogliere gli ultimi nodi di formazione in vista della partita di domani delle 12.30 contro il Bologna. Al centro della difesa, vicino a Bonucci, dovrebbe giocare Merih Demiral. Il turco era tornato in campo dopo l'infortunio muscolare che l'ha tenuto fermo negli ultimi due mesi del 2020 ma si è rifermato prima della gara col Napoli in Supercoppa. Ora sta di nuovo bene, oggi si è allenato insieme al resto del gruppo come ha confermato anche l'allenatore in conferenza.



LA SCELTA - Il giocatore è sereno e pronto a rilanciarsi dopo un periodo difficile. Per domani è in ballottaggio con Giorgio Chiellini ma il favorito è proprio lui, con il capitano che potrebbe riposare dopo quattro partite di fila per poi rientrare in Coppa Italia contro la Spal. Il 2021 può essere l'anno di Demiral, che vuole dimostrare alla società e all'allenatore di essere un giocatore da Juve: il progetto del club è chiaro, la Juve ha individuato in lui e in Matthijs de Ligt i sostituti ideali di Bonucci e Chiellini.



LO SFOGO - Per il futuro ma anche per il presente, nel quale Merih può tornare protagonista e allontanare le voci di mercato. Qualche settimana fa il giocatore si era sfogato con i media turchi dicendo di volere più spazio, la società non ha nessuna intenzione di mandarlo via e le parti dovranno venirsi incontro per trovare una soluzione che accontenti tutti.



MERCATO - Nelle scorse sessioni di mercato si sono fatte avanti in periodi diversi club della Premier, lo Zenit e anche il Milan in Italia, la Juventus ha alzato un muro chiedendo non meno di 40 milioni di euro, perché non aveva nessuna necessità di darlo via. Un modo per blindare il giocatore a Torino, dargli fiducia e aspettare la definitiva esplosione. Intanto, contro il Bologna si candida per un posto da titolare.