C'è chi sdrammatizza e chi rincara la dose. C'è chi pone questioni e chi si dà risposte da solo. I social sono virtualmente impazziti alla notizia del rinvio di Inter-Sassuolo e in tanti cercano di capire:Il riferimento va soprattutto: per la gara di San Siro le due autorità sanitarie locali, nonostante la presenza di quattro positivi accertati, non aveva riscontrato nessun problema da ambo le parti e ha deciso di confermare il match . Il cluster, era emerso, non veniva considerato all'interno dello spogliatoio, pertanto non veniva ravvisato alcun pericolo di contagio. Delle tristi dinamiche diconosciamo tutto, dei problemi degli stessi bianconeri con i contagi ne abbiamo scritto qui e sono numeri da non sottovalutare nell'analisi della stagione.Ovviamente, tutto è partito da Juve-Napoli e dalla decisione della società partenopea di non partecipare alla trasferta di Torino, ormai mesi e mesi fa. Tutto si riduce alla prevaricazione delle varie ASL, che rendono il protocollo carta straccia. Nessuno ha osato rispondere a quell'azione di De Laurentiis? Ecco la situazione in cui riversa il calcio italiano:Che pure si domanda: ma quale quarantena è fatta di 4 giorni? A pensar male...