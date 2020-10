La Juventus ha approfittato della sosta del campionato per riorganizzare l'assetto societario. Il club si dividerà in due grandi aree - Football e Business - che avranno ognuna una figura di riferimento con Andrea Agnelli che supervisionerà il tutto. Dopo le voci che lo hanno accostato alla Roma, la Juventus ha comunicato anche la fiducia a Fabio Paratici, che anche in futuro avrà la responsabilità diretta della prima squadra e lavorerà a stretto contatto con Federico Cherubini, nuovo Football Director bianconero.