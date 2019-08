A passi veloci verso un destino ormai già segnato: Mario Mandzukic è sempre più lontano da Torino, e la destinazione sembra essere l'Inghilterra. Volo Torino-Manchester, senza scalo. Ma ad accompagnarlo al momento non c'è Paulo Dybala, che resta nella sua casa nei pressi di Piazza San Carlo e non si muove: né verso la Continassa, né sul mercato. Insomma, fase di stallo per la Joya che però non si riflette sull'affare Mandzukic, slegato dal maxi scambio creato da Fabio Paratici con i Red Devils. Come raccontano in Inghilterra, oggi sono stati fatti altri passi in avanti tra l'entourage del croato e il club di Premier League. Praticamente ci siamo. E non c'è Dybala che tenga, da quanto racconta il Mirror.