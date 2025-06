Getty Images

Dall'Inghilterrra - Juve attenta, Mourinho vuole Sancho

un' ora fa



In queste ore la Juventus continua a muoversi per Jadon Sancho che sembra essere sempre più in uscita dal Manchester United dopo il suo prestito della passata stagione al Chelsea. Il suo futuro comunque sembra essere anche lontano dalla Premier League e per questo la Juventus sta provando a portarlo in Serie A. Stando a quanto riferisce questa mattina dall'Inghilterra il The Telegraph tuttavia sul giocatore dello United non ci sarebbe solo la Juventus ma in forte pressing in Fenerbache di Jose Mourinho che vorrebbe superare la concorrenza delle italiane.