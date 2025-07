Dall'Inghilterra: Vlahovic vuole il Milan

MOHAMED TAGELDIN

Dusan Vlahovic ha le idee chiare sul suo futuro: vuole restare in Italia e, più precisamente, al Milan. Secondo quanto riportato dal The Sun, l'attaccante serbo della Juventus avrebbe rifiutato un’offerta del Manchester United, club attivamente alla ricerca di un nuovo centravanti per rinforzare l'organico in vista della prossima stagione. Nonostante l’interesse concreto dei Red Devils, Vlahovic non sarebbe convinto da un trasferimento in Premier League e avrebbe espresso la sua netta preferenza per i rossoneri.La situazione contrattuale del numero 9 bianconero è ancora incerta, e non si esclude una possibile risoluzione anticipata del suo accordo con la Juventus, scenario che aprirebbe le porte a un passaggio a costo zero. In questo contesto, il Milan rappresenta la destinazione ideale per il classe 2000, che vede nei rossoneri un progetto solido e ambizioso per rilanciarsi dopo una stagione altalenante a Torino.

Per il club milanese si tratterebbe di un colpo di grande valore, in grado di rafforzare ulteriormente il reparto offensivo. La palla ora passa alla Juventus, chiamata a decidere se puntare ancora su Vlahovic o lasciarlo partire verso una diretta rivale in Serie A.