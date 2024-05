Sirene inglesi per Szczesny. Secondo il Daily Standard infatti, l'Arsenal starebbe pensando al portiere polacco. Sarebbe un ritorno per Szczesny visto che è cresciuto proprio nei gunners prima di trasferirsi alla Roma. Sczesny infatti sarebbe utile anche per gli slot di 'giocatori nati nel vivaio' necessari per le regole UEFA. L'ostacolo maggiore però riguarda il contratto del portiere, visto che scadrà nel 2025 e ha un ingaggio molto elevato, pari a 6,5 milioni di euro. In più, bisognerebbe capire se Szczesny sarebbe disposto ad accettare di fare il secondo portiere.