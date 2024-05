La Juventus è pronta ad accogliere un nuovo allenatore. Il profilo ideale è senza dubbio Thiago Motta, già promesso sposo, ma non solo. C'è un altro nome che circola in queste ore, dopo l'addio al Brighton, ed è quello diUna voce che arriva dall'Inghilterra, confermata anche nei vecchi rumors, che vede il suo cognome nella lista di Giuntoli per la panchina bianconera. Thiago Motta è sempre in pole per sostituire Allegri ma fino a un accordo definitivo nulla verrà escluso. E De Zerbi resta un nome spendibile, spiegano oltre Manica.