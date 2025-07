Getty Images

Dall'Inghilterra - Sancho sempre più ai margini dello United: il gesto che lo dimostra

2 ore fa



La Juventus continua a corteggiare l'esterno offensivo del Manchester United Jadon Sancho. Il giocatore è l'obiettivo numero uno in questo momento in entrata per la Vecchia Signora che prima di provare l'affondo definitivo ha la necessità di cedere uno tra Nico Gonzalez e Timothy Weah. Tuttavia stando a quanto riferisce dall'Inghilterra The Sun Sancho non sarà incluso nel volo che il Manchester United prenderà il 23 luglio per la tournée estiva negli Stati Uniti. Un chiaro segnale che evidenzia come l'esterno offensivo non rientri nei piani del club. La Juventus quindi ora può provarci.