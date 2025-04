AFP or licensors

Dall'Inghilterra - Renato Veiga pronto a tornare al Chelsea

2 ore fa



Renato Veiga è arrivato a Torino con la formula del prestito. I bianconeri però non tratterranno il giocatore nel corso della prossima stagione. Stando a quanto riferisce TbrFootball.com il giocatore non avrebbe totalmente soddisfatto le aspettative della Vecchia Signora e quindi non verrà nemmeno fatto il tentativo di tenerlo a Torino.



Il giocatore comunque ha diverse estimatrici in Premier League, dove con ogni probabilità farà ritorno. Tra queste Tottenham e Brighton pronte a presentare un'offerta. Non va però esclusa la sua permanenza a Londra.