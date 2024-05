Masonè entrato prepotentemente nei radar bianconeri. Cristianolo valuta come rinforzo per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tuttavia non ci sono solo i bianconeri. Secondo quanto riportato dal giornale inglese The Telegraph, in Spagna c'è l'interesse dell', che dopo diversi problemi extra campo è tornato ad alti livelli, tornerà al. Tuttavia il club inglese è pronto a cederlo a titolo definitivo. La scadenza del contratto del giocatore col club inglese è molto vicina. Non è da escludere a questo punto un'asta per il fantasista inglese.