Dall'Inghilterra: per Vlahovic spunta il Manchester United

Getty Images

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano da Torino. Come riportato dal tabloid inglese The Sun, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il centravanti serbo come soluzione ai suoi problemi offensivi. Dopo una stagione deludente, i Red Devils cercano certezze e gol, e il nome del classe 2000 della Juventus è tornato in cima alla lista dei desideri.La strategia del club inglese è chiara: approfittare del braccio di ferro tra Vlahovic e la Juve. Secondo The Sun, lo United potrebbe tentare di ingaggiarlo a parametro zero, qualora si aprisse uno spiraglio per una risoluzione contrattuale. In alternativa, è pronta un’offerta concreta per convincere i bianconeri a cedere subito il giocatore.

Il tecnico Ruben Amorim vede in Vlahovic il profilo ideale per guidare l’attacco, dopo i tentativi poco convincenti con Hojlund e Zirkzee. Ma attenzione anche all’Arsenal, che continua a monitorare la situazione e potrebbe rilanciarsi se dovesse sfumare Viktor Gyokeres.