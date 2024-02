Il futuro di Matthijsè tornato a sembrare in dubbio. Ilche già aveva corteggiato il difensore olandese sembra essere tornato in allerta e stia monitorando la situazione. Secondo il Daily Mirror non è scontata la permanenza al club bavarese di De Ligt. I rumors parlano di un interessamento dei Red Devils per il classe 1999. Alla base del possibile addio alla Bundesliga dell'ex centrale difensivo della Juventus sembrerebbe esserci il rapporto teso tra Matthijs e il tecnico Thomas Tuchel.