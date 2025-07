Getty Images

Dall'Inghilterra - Manchester United, ulteriori ferie per Sancho: il motivo

un' ora fa



La Juventus continua i contatti continui con l'entourage di Jadon Sancho. Con un accordo di massima con il Manchester United club detentore del cartellino del giocatore inglese. Stando a quanto riferisce Sky Sport Uk tuttavia i Red Devils avrebbero concesso ulteriori giorni di riposo a Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho e Tyrell Malacia in modo tale che possano guardarsi attorno e scegliere la miglior destinazione per il loro futuro dal momento in cui non rientrano nei piani del club di Premier League. La Juventus intanto prosegue nella trattativa con la fumata bianca che sembra possa essere sempre più vicina.