Il centrocampista brasilianosembra in rottura con il tecnico del Manchester United ErikStando a quanto riferisce dall'inghilterra Mirror il giocatore potrebbe essere intenzionato a lasciare la Premier League nel corso del mercato estivo, complici i rapporti non idilliaci con il tecnico. La Juventus che vorrebbe un profilo di esperienza a centrocampo monitora la situazione attentamente, tuttavia non è la sola, infatti su Casemiro ci sarebbero parecchie big d'Europa. Tutto aperto quindi verso la sessione estiva. Potrebbe essere un'opportunità interessante dal mercato.