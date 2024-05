Mohamedpotrebbe presto lasciare il. L'attaccante egiziano non è più centrale nei progetti futuri del club inglese e ha da tempo diverse offerte dall'Arabia Saudita con club pronti a pagare 150 milioni di euro per portarlo nella Saudi Pro League. Stando a quanto scrive dall'Inghilterra Team Talk qualora Salah lasciasse i Reds si troverebbero costretti a cercare un sostituto. Individuato in Federicodella Juventus. Infatti nel corso della finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri a Roma contro l'Atalanta, Gli osservatori e gli uomini mercato del Liverpool erano presenti allo stadio per lui. La valutazione di 50 milioni non spaventa anche grazie all'incasso che ci sarà in caso di addio con Salah.