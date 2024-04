L'Arsenal torna a pensare a Dusan Vlahovic? Il giornalista Graeme Bailey di HITC Football, fa il punto sulla situazione in casa Gunners e riferisce come, oltre ai nomi di Oshimen del Napoli e Isak del Newcastle, Dusan Vlahovic viene considerata la migliore opzione per il club londinese in quando i bianconeri sono pronti a sostituire il serbo con Zirkzee del Bologna e questo renderebbe la trattativa più semplice. Vlahovic ha un contratto con la Juve fino al 2026 e le parti stanno parlando da tempo su un possibile prolungamento anche se la trattativa non è ancora entrata nel vivo.