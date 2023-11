In Inghilterra non hanno dubbi: su Trevor Chalobah oltre a Inter e Manchester United ci sarebbe anche la Juve. Gelata in ogni caso dalla risposta alla richiesta di informazioni: i Blues valutano il difensore inglese più di 50 milioni. Troppo per tutti, a maggior ragione per una squadra come la Juventus, che valuta solo elementi sostenibili e nessun investimento. Lo riporta calciomercato.com.