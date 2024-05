Lamette gli occhi sul classe 2002 del Manchester City. Stando alle indiscrezioni dall'Inghilterra riportate da Talk Sport. Il giocatore attualmente milita nella Liga, in prestito al Girona dove sta disputando una grande stagione ma il suo cartellino appartiene ai Citizen. Difficile arrivare al giocatore infatti complice proprio la valutazione del club di Premier League. Il cartellino di Yan Couto infatti per il Manchester City vale 47 milioni di euro nonostante il Manchester City sia propenso a cedere il giocatore. La Juventus però a certe cifre potrebbe decidere di fare alcuni passi indietro e non affondare il colpo.