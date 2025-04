Getty Images

Dall'Inghilterra - Juventus su Tonali? Arrivano conferme

44 minuti fa



La Juventus si muoverà nel corso della sessione estiva di calciomercato e tra i rinforzi potrebbe esserci un centrocampista. L'identikit corrisponderebbe esattamente all'ex Milan, oggi in forza al Newcastle Sandro Tonali. Conferme importanti a riguardo arrivano anche dall'Inghilterra, nello specifico dal The Sun secondo cui la Juventus sarebbe in forte pressing sul centrocampista azzurro classe 2000.



Addirittura, secondo il quotidiano inglese, i dirigenti della Juventus avrebbero già avuto alcuni colloqui con l'entourage del giocatore per sondare il terreno sul possibile affare del mercato estivo.