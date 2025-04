Getty Images

Dall'Inghilterra - Juventus, sfida al Manchester United per l'attaccante

3 ore fa



Liam Delap è un nome accostato alla Juventus per la prossima stagione. Per rinforzare La Rosa della Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da The Athletic oltre ai bianconeri anche il Manchester United starebbe monitorando con grande attenzione l’attaccante dell’Ipswich Town. Non solo però: addirittura i Red Devils lo avrebbero messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. La Juventus quindi sembra indietro nella corsa al giocatore ma tutto può succedere. Anche se la concorrenza è sicuramente agguerrita.