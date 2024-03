Adrienha il contratto che lo lega alla Juventus in scadenza al termine della stagione attuale, ora è il momento delle valutazioni tra rinnovo ed addio. La volontà della Vecchia Signora è certamente quella di tenerlo all'ombra della Mole. Stando a quanto riferisce il portale inglese CaughtOffside il Tottenham avrebbe espresso gradimento all'entourage del centrocampista francese, Rabiot però avrebbe rifiutato gli Spurs. La volontà del centrocampista sarebbe quella di proseguire il proprio percorso in bianconero e quindi di trovare un accordo per raggiungere il rinnovo.