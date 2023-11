Dopo che il fuoriclasse del Real Madrid, Jude Bellingham, era stato in passato vicino alla Juve, adesso è il fratello, Jobe, classe 2005 del Sunderland, ad essere accostato ai bianconeri, secondo voci che arrivano dall'Inghilterra, come riporta Tuttosport. Il 18enne ha fin qui in stagione segnato 3 gol nel secondo campionato inglese. Ruolo? Trequartista.