In terra britannica, emerge con forza l'interesse da parte del Manchester City nei confronti di, gioiello del Boca Juniors che attira anche l'attenzione della Juventus. Il quotidiano The Sun riporta che i Citizens stanno ponderando l'opzione di acquisire il talentuoso giocatore già nel mese di gennaio, con l'intenzione di cederlo in prestito al Leicester di Maresca fino al termine della stagione. Questa mossa strategica potrebbe fornire a Barco l'opportunità di accumulare esperienza e maturare ulteriormente, promuovendo una sinergia tra i club e offrendo un prospetto intrigante per il prosieguo della sua carriera.