Non solo Jadon Sancho: in vista del mercato di gennaio, la Juventus sta esplorando la possibilità di ottenere rinforzi dal Manchester United per arricchire la rosa di Massimiliano Allegri.Come già noto, i bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista che possa offrire alternative valide alla linea mediana, soprattutto ora che mancano Pogba e Fagioli. Se le condizioni economiche lo permetteranno, potrebbe anche arrivare un rinforzo in attacco, con Jadon Sancho ormai ai margini della rosa dello United e il sempre ambito Domenico Berardi del Sassuolo.La Juventus, oltre a Sancho, potrebbe chiedere anche, secondo quanto riportato da ESPN. Il centrocampista olandese del 1997 è attualmente considerato un'alternativa dai titolari sotto la guida di Ten Hag, come indicano i soli 2 minuti giocati in Premier League in questa stagione.