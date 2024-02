In casa Juve si continua a lavorare costantemente anche in ottica di quella che sarà la prossima stagione, con Giuntoli e Manna che stanno sondando il terreno per diversi obiettivi di mercato. Bisogna però risolvere anche parecchi nodi legati ai rinnovi di contratto e tra questi c’è anche quello di Adrien Rabiot, in scadenza a giugno. Per il centrocampista francese però c’è un forte interesse da parte di molti top club europei e in queste ore sarebbe anche aumentata la lista delle pretendenti. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, infatti, su Rabiot ci sarebbero gli occhi puntati di Arsenal e Tottenham.