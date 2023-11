Un viaggio a Londra per visionare e comprare, ma non solo. Il tour londinese di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna della settimana scorsa potrebbe essere servito anche per una cessione, già a gennaio. Dall’Inghilterra, in particolare dall'Indipendent, infatti, rimbalza la voce di un interesse del Tottenham per, al momento via con l’Inghilterra Under 21. Utilizzato poco in questo inizio stagione, piace a molti in Premier, lì dov'è cresciuto.I dirigenti bianconeri lunedì scorso sono andati proprio dal Tottenham, impegnato in casa contro il Chelsea, perché i discorsi intorno a Hojbjerg, obiettivo juventino, proseguono, ma come si legge su Tuttosport non è da escludere che il club londinese, falcidiato dagli infortuni, abbia chiesto informazioni per il laterale sinistro, che nella Juve gioca poco e va in scadenza nel 2025.