Juventus, la risposta di Huijsen al Newcastle

Ultimi sforzi in campionato, poi sarà mercato. Spazio alle trattative, ai rinforzi e ai piani per sistemare le rose in vista della prossima stagione, ma solo dopo aver blindato il posto in Champions League e magari aver vinto un titolo, nel caso della Juventus una Coppa Italia. Intanto, però, le prime mosse da parte delle dirigenze arrivano. E se la Juventus guarda al mercato per la sua rivoluzione tecnica nella prima vera estate di Cristiano Giuntoli, le altre società guardano in casa bianconera per risolvere i propri problemi, soprattutto pescando tra i giovani prospetti, le stelle del futuro.Sul difensore spagnolo, infatti, sono piombati gli inglesi, che guardano ancora alla Serie A per rinforzare i propri reparti. Secondo il Daily Mirror, i bianconeri d'Inghilterra sono pronti a sborsare 30 milioni di euro per il 19enne difensore centrale della Juventus, oggi in prestito alla Roma. Una mossa per sostituire i due infortunati, Sven Botman e Jamaal Lascelles, out a lungo termine. Ma la Juventus come reagisce alla proposta? Il club ragiona e in virtù di un'offerta importante non considera nessuno della rosa incedibile, ma vuole valutare con attenzione ogni passo, soprattutto per i più giovani. E così arriveranno le valutazioni sullo spagnolo/olandese già al termine della stagione, ma anche in ritiro.