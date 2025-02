Dall'Inghilterra: Il Manchester United su Vlahovic

Getty Images

Secondo il Manchester Evening News, ilsta monitorando con attenzione la situazione di Dusan, che potrebbe lasciare laalla fine della stagione. L’attaccante serbo, il cui contratto scade nel 2026, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, e questa incertezza potrebbe influenzare le decisioni del club bianconero. I Red Devils, sempre alla ricerca di un attaccante di livello, sarebbero pronti a cogliere l’opportunità nel caso in cui la Juventus decidesse di cederlo. La situazione resta aperta e il futuro di Vlahovic potrebbe diventare uno dei temi caldi del mercato estivo.