Secondo quanto riferisce CaughtOffside, Albert Gudmundsson sarebbe molto vicino al trasferimento. Il fantasista, su cui c'è l'interesse anche della Juventus, potrebbe rimanere in Serie A ma con la maglia dell'Inter. Come si legge, "L'Inter ha già fatto passi importanti sia con il giocatore che con il Genoa e non è lontana dal concludere un accordo di principio con il 26enne e il suo entourage. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori contatti per discutere gli aspetti finanziari di un potenziale accordo. L’Inter è in testa alla corsa, ma il Tottenham e altre squadre interessate possono continuare ad avere qualche speranza."