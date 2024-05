Dean, attualmente in prestito alla Roma ma di proprietà della Juventus, potrebbe essere ceduto definitivamente quest'estate. Secondo indiscrezioni riportate da Team Talk, il giovane difensore olandese ha attirato l'attenzione di due club di Premier League: Liverpool e Newcastle. Entrambi i club sono pronti a contendersi il giocatore. La Juventus ha fissato il prezzo di Huijsen a non meno di 30 milioni di euro e spera di massimizzare il profitto dalla sua cessione. La situazione potrebbe risultare vantaggiosa per il club bianconero, che intende capitalizzare sull'interesse delle squadre inglesi per il promettente difensore.