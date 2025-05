Dall'Inghilterra: definito il futuro di Fabio Paratici

Getty Images

Fabio Paratici è pronto a tornare protagonista nel calcio inglese. Secondo quanto riportato da TBR Football, l’ex dirigente della Juventus riprenderà il suo lavoro al Tottenham a partire da questa estate, non appena terminerà la squalifica FIFA che lo ha tenuto lontano dai campi operativi fino al 20 luglio.Nonostante nelle ultime ore si fosse parlato di un possibile avvicinamento al Milan, dopo un incontro con Gerry Cardinale, fonti inglesi confermano che l’accordo con gli Spurs è già stato definito. Paratici, che aveva lavorato al Tottenham per circa due anni e mezzo a partire dal 2021, è pronto a ricoprire nuovamente un ruolo di primo piano all’interno dell’area sportiva del club londinese.

Il dirigente italiano entrerà a far parte del nuovo team dirigenziale, affiancando il CEO Viani Venkatesham, ex Arsenal. A Paratici sarà affidata l’ultima parola su tutte le decisioni sportive, inclusa quella più delicata: la panchina. In caso di addio di Ange Postecoglou, infatti, si fa già il nome di Simone Inzaghi.Per Paratici si tratta dunque di un ritorno importante, con la possibilità di incidere profondamente sul futuro del Tottenham e sulla prossima stagione in Premier League.