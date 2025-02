Dall'Inghilterra - Cambiaso-Manchester City ai titoli di coda? Il club di Premier ha un altro obiettivo

AFP or licensors

Un susseguirsi di voci di calciomercato hanno visto Andreaaccostato algia nella sessione di mercato appena terminata. Salvo poi la permanenza del terzino azzurro all'ombra della Mole ed agli ordini di Thiago Motta. Tuttavia si è parlato di una possibilità di addio in estate con Andrea in direzione Manchester. Stando a quanto riferisce oggi dall'Inghilterra Team Talk però il Manchester City potrebbe aver cambiato obiettivo puntando forte sul terzino del Milan Theo Hernandez. Per ora solo voci di mercato ma potrebbero esserci evoluzioni sulla vicenda verso il mercato estivo.