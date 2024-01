La Juventus nei giorni scorsi ha cercato di capire le condizioni per ingaggiare Henderson. A prescindere dalla volontà poi del club bianconero di affondare il colpo per l'ex capitano del Liverpool, secondo il Daily Mail, la società dell'Arabia Saudita che ne detiene il cartellino, l'Al Ettifaq, sarebbe contraria a lasciar partire il giocatore solo pochi mesi dopo il suo arrivo. Oltre alla Juve, anche l'Ajax è sulle tracce dell'inglese, anzi; proprio il club olandese è la squadra che ha mosso i passi più concreti per acquistare il 33enne.