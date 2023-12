Dal Daily Mail, gli elogi a Massimiliano"Massimiliano Allegri è come Napoleone. Ma quali somiglianze ci sono tra il più grande stratega militare di tutti i tempi e l'allenatore toscano?Nonostante abbia perso Paul Pogba e Nicolò Fagioli, il genio tattico di Allegri lo ha visto annullare le squadre avversarie per arrivare secondo in campionato. Dopo 15 partite, la Juventus ha ora 36 punti, dopo averne vinte 11, ottenuto tre pareggi e subito una sola sconfitta.Allegri è un imperatore che ama sorridere e provocare i suoi avversari e, in spirito napoleonico, si eleva al di sopra delle critiche che regolarmente gli vengono rivolte nelle conferenze stampa.Come il motto del club bianconero, 'Vincere non è importante ma è l'unica cosa che conta' e chi vince, nello sport, ha quasi sempre ragione. La sua ideologia calcistica è molto antica, ma rimane vincente e per l'ottava volta nelle ultime 10 partite ha vinto tre punti alla sua squadra con la sua tattica tipica.La Juventus gioca a scacchi, passa in vantaggio e poi diventa impenetrabile, abbassando il 3-5-2 fino a trasformarlo in un 5-3-2 salvifico. L'anima della Juventus vincente di Allegri è lo stesso Allegri".