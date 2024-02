Ademola Lookman sta attraendo gli interessi del mercato, nazionale e non solo. L'attaccante nigeriano dell'Atalanta, ex Lipsia, Everton, Fulham e Leicester, arriva da una stagione da 13 reti ed 8 assist nella scorsa stagione, continuando in questa prima parte con 7 gol e 3 assist. Così, spiega il quotidiano inglese The Sun, ha richiamato l'attenzione di Juventus e Atletico Madrid. Al momento sta disputando la Coppa d'Africa rivelandosi un protagonista assoluto con la sua Nigeria, con i club che avrebbero emissari in Africa ad osservarlo dal vivo.