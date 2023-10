Dall'Eccellenza alla Serie A - con la maglia della- in pochi anni. Un percorso straordinario quello di Federico, che poco fa nel corso di una diretta su Twitch ha annunciato personalmente il suofino al 2028 con la Vecchia Signora, raccontando poi le sue emozioni e i sogni per il futuro . Il club lo ha voluto omaggiare con un bel video condiviso sui social, pensato proprio per trasmettere in pochi secondi la bellezza del suo percorso. Guardalo qui sotto.