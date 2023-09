Quanto rumore intorno a Paul. Per certi versi è normale che sia così, un calciatore della sua portata, con tutti i problemi che si è trascinato dietro, non può passare inosservato. Non può non far parlare di sé.A scatenare un mezzo putiferio ci hanno pensato ieri le voci turche: “Non ha passato le visite mediche con il Galatasaray”. Voci incontrollate,. Al di là di voci e spifferi, il punto sulle condizioni di Paulè piuttosto chiaro e trova conferme nelle parole di Massimilianoin conferenza stampa.La parola d’ordine è una e rimane la stessa da tempo:. Paul Pogba è una macchina rimasta ferma a lungo e che ha bisogno di tempo per giare come dovrebbe. Tradotto: va centellinato, spezzoni di partita senza forzare la mano, magari qualche stop a scopo precauzionale nel mezzo. Calma e pazienza.Calma e pazienza per tornare ad avere con piena disponibilità un calciatore che, anche se non al 100%, può spostare gli equilibri, come si è già visto contro il Bologna. Va trattato con i guanti, va trattato come “”.