"Forte con sta palla, fatela viaggiare! Sennò quelli bravi ci mettono il piede...". L'accento è inconfondibile, si riconoscerebbe anche a occhi chiusi. Toscano, toscanissimo. Livornese per la precisione: la voce di Massimiliano Allegri si sente forte e chiara alla Continassa. Per informazione chiedere ai giocatori della Juventus, che sul proprio account Twitter ha svelato alcuni momenti dell'allenamento di oggi.- L'allenatore ha chiesto a più riprese di far girare velocemente il pallone per evirare di essere intercettati:. La Juve prende le misure per la nuova stagione sotto l'occhio attento di Simone Padoin, ex centrocampista bianconero ("Il Talismano") e appena annunciato nello staff di Allegri.- Dal calcio.... al basket. Tra McKennie e Perin è intesa totale:E via, risate e battute. Poi?, appena rientrato dalle vacanze post-Europeo e già all'opera: il polacco si allena sulla reattività insieme al preparatore, tra un sorriso e l'altro. La nuova Juve è già al lavoro, l'era Allegri 2.0 è iniziata.