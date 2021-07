Ad un passo dal toccare le stelle con un dito; ricacciato indietro dalla realtà beffarda, da un rigore sbagliato che ha determinato l’eliminazione dellae l’accesso dellalla finale di. Alvaro, nel bene e nel male, è stato. Gli errori contro la Svezia, gli insulti e le minacce, la fiducia cieca di Luis Enrique, il gol contro la Polonia, la rete decisiva, che ha svoltato il destino della Roja contro la Croazia. E per finire,. E come se, nel destino di Morata, pendesse costantemente una bilancia – nei due piatti errori e giocate di pregio – cheLE DUE FACCE –, che nelle partite che contano lascia sempre il segno.che, a volte, manca di cattiveria e fiducia nei propri mezzi. Nella partita tra Italia e Spagna si sono visti. Adesso l’attaccante è chiamato ad una delle prove difficili della sua carriera. Cancellare la serata di oggi,da quanto di buono ha fatto durante la competizione. Il futuro prossimo della Juventus e di Morata hanno una cosa in comune adesso: la voglia di rivalsa.