Un passo alla volta. Una partita alla volta. Il motto non cambia alla, nonostante le due sconfitte che "hanno buttato a mare l'ultimo mese e mezzo", per citare Allegri. Domani, con lo, i bianconeri avranno un'occasione determinante per capire e capirsi, per iniziare a dare un senso profondo a questa settimana di ritiro che avranno a disposizione.Qualche cambio ci sarà, tra le righe l'ha fatto capire anche il tecnico, che avrà nuovamente a disposizione, ma non ritrova, oltre al lungodegente